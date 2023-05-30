Общий залп до 16 'Калибров': Россия провела ротацию ракетоносителей в Черном море – ОК 'Юг'

Оккупационные войска государства-агрессора России вечером понедельника, 29 мая, вывели в Черное море еще один ракетоноситель. Таким образом, сейчас на боевом дежурстве там находятся три ракетоносителя.

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Речь идет об одном надводном и двух подводных. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Оперативного командования "Юг".

Общий залп – 16 ракет типа "Калибр", которыми российские оккупанты могут атаковать мирные украинские города. В ОК подчеркнули: уровень ракетной угрозы очень высокий. Украинцев призвали обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия гражданской защиты.

В то же время в командовании отметили, что не стоит поддаваться панике.

"Уровень ракетной опасности остается очень высоким! Будьте бдительны и ответственны, не пренебрегайте собственной безопасностью и не помогайте врагу хайпом в соцсетях", – говорится в сообщении.

Отметим, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат накануне заявил, что оккупанты накопили запас ракет, поэтому начали чаще устраивать массированные атаки на Украину. По его словам, сейчас Россия совершает комбинированные атаки. В частности, захватчики выпускают по территории Украины больше дронов-камикадзе и меньше ракет. При этом частота ударов увеличилась.

Как известно, оккупационная армия России в ночь на понедельник, 29 мая, устроила новую атаку на Украину 35 дронами-камикадзе и 40 ракетами. В ряде регионов отработала противовоздушная оборона, из-за падения обломков целей возникли пожары и повреждения в Киевской и Львовской областях. В Одессе и Хмельницкой области зафиксированы прилеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГУР генерал-майор Кирилл Буданов обратился к россиянам после очередной ракетной атаки по Украине. Он подчеркнул, что очередная попытка террористических действий РФ в очередной раз потерпела поражение, а все те, кто пытается запугать украинцев, скоро пожалеют.

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