Обстановка на линии столкновения остается напряженной: произошло 107 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в четверг, 13 февраля, по состоянию на 22:00 произошло 107 боевых столкновений воинов Сил обороны Украины с российским оккупационным войском. Напряженная ситуация остается на Покровском, Торецком, Новопавловском направлениях, также враг атакует на Курщине.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск, обстановка на линии столкновения остается напряженной.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Голубовка и Загрызово. Силы обороны отразили все атаки. Захватчик нанес авиаудары КАБы по Моначиновке и Кондрашовке.

На Лиманском направлении российские войска пять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Новолюбовка, Ямполевка и Колодцы, успеха не добились.

На Краматорском направлении ВСУ отражали три атаки, противник пытается продвинуться вперед в районе Часова Яра. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

На Торецком направлении наши военные отражали 15 вражеских атак в районах Торецка, Крымского и Щербиновки, десять атак уже отбиты Силами обороны, еще пять – продолжаются.

На Покровском направлении враг 35 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное. Восемь боеприкосновений до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, оккупанты на этом участке фронта потеряли 229 военнослужащих убитыми и ранеными. ВСУ уничтожили боевую бронированную машину, три артиллерийских системы, четыре БпЛА, четыре мотоцикла, 15 автомобилей, три средства связи и средство РЭБ, также повредили четыре автомобиля, пять артиллерийских систем и танк противника.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских атак. Враг пытался прорваться вблизи населенного пункта Зеленовка и в направлении Бурлацкого. До сих пор не утихают пять боев.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили атаку противника в направлении Новоселки.

На Курщине наши войска успешно отразили 20 атак противника, еще две атаки до сих пор продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ на Покровском направлении привлекают огромное количество личного состава и техники, пытаясь обойти Покровск с запада. Этот участок фронта остается наиболее активным на востоке.

Ранее в ОСГВ "Хортица" рассказали, что в течение января 2025 года российская оккупационная армия потеряла на Покровском направлении около 15 тыс. людей. При этом 7 тыс. из них – безвозвратные потери.

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