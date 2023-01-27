Оккупанты обстреляли Часов Яр на Донетчине: два человека погибли, пять ранены. Фото

Российские военные преступники утром 27 января более полутора часов обстреливали Часов Яр Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере два мирных жителя, еще пять ранены.

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Обстрел начался около 9:00 пятницы, сообщил глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко. На своем канале в Telegram он поделился фотографиями последствий вражеских ударов.

По его данным, пострадали около десятка домов, здания учреждений и государственной службы, частные автомобили.

Также (на 14:00 пятницы) российские обстрелы были зафиксированы в Авдеевке, в районе Торецка, в Александрополе и Богоявленке.

В Авдеевке ВС РФ около 9:00 открыли огонь по центральной части города из артиллерии, а спустя несколько часов применили РСЗО "Град" с кассетными элементами. Информация о пострадавших не поступала.

В селе Нелиповки Торецкой территориальной громады тоже обошлось беж жертв, но повреждены дома и хозяйственные постройки.

Александрополь Очеретинской громады и Богоявленка вблизи Угледара попали под удары российских реактивных систем залпового огня. Информация о последствиях этих обстрелов уточняется.

"Враг сознательно уничтожает наши города и села. Гражданские, не задействованные в защите и обеспечении работы критической инфраструктуры области, должны быть эвакуированы", – подчеркнул глава ОВА.

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