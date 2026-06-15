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Обстреливают вражеские позиции днём и ночью: пограничники продемонстрировали работу бомбардировщиков Vampire. Видео

Катя Помазан
War
2 минуты
1,0 т.
Потери российских войск.
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Бойцы бригады "Форпост" Государственной пограничной службы Украины продолжают использовать тяжелые ударные дроны Vampire для уничтожения российских позиций на передовой. Украинские военные нанесли серию точных ударов по укрытиям, фортификационным сооружениям и другим объектам противника.

Видео боевых действий обнародовала Государственная пограничная служба Украины. Ударные беспилотники эффективно уничтожают укрепления и живую силу оккупантов.

На опубликованных кадрах запечатлена работа тяжелых бомбардировщиков Vampire, которые пограничники применяют для поражения вражеских Среди целей, по которым работали операторы дронов: здания, полевые укрытия, замаскированные позиции среди деревьев и отдельные участки местности, где могли находиться российские военные.

Бойцы бригады "Форпост" наносят врагу потери и продолжают разрушать его оборонительные сооружения, лишая оккупантов безопасных мест для укрытия.

Использование тяжелых ударных беспилотников позволяет эффективно поддерживать украинских защитников на передовой и поражать противника на значительном расстоянии от линии соприкосновения.

Напоминаем, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки сократили численность российской оккупационной армии на 1320 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 384 тыс. 190 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что операторы подразделения ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" Государственной пограничной службы Украины провели успешную боевую операцию на Северо-Слобожанском направлении. Благодаря аэроразведке была выявлена активность российских пилотов FPV-дронов, после чего украинские защитники нанесли серию точных ударов по вражеским целям.

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