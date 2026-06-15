Обстреливают вражеские позиции днём и ночью: пограничники продемонстрировали работу бомбардировщиков Vampire. Видео

Бойцы бригады "Форпост" Государственной пограничной службы Украины продолжают использовать тяжелые ударные дроны Vampire для уничтожения российских позиций на передовой. Украинские военные нанесли серию точных ударов по укрытиям, фортификационным сооружениям и другим объектам противника.

Видео дня

Видео боевых действий обнародовала Государственная пограничная служба Украины. Ударные беспилотники эффективно уничтожают укрепления и живую силу оккупантов.

На опубликованных кадрах запечатлена работа тяжелых бомбардировщиков Vampire, которые пограничники применяют для поражения вражеских Среди целей, по которым работали операторы дронов: здания, полевые укрытия, замаскированные позиции среди деревьев и отдельные участки местности, где могли находиться российские военные.

Бойцы бригады "Форпост" наносят врагу потери и продолжают разрушать его оборонительные сооружения, лишая оккупантов безопасных мест для укрытия.

Главные истории дня

Использование тяжелых ударных беспилотников позволяет эффективно поддерживать украинских защитников на передовой и поражать противника на значительном расстоянии от линии соприкосновения.

Напоминаем, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки сократили численность российской оккупационной армии на 1320 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 384 тыс. 190 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что операторы подразделения ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" Государственной пограничной службы Украины провели успешную боевую операцию на Северо-Слобожанском направлении. Благодаря аэроразведке была выявлена активность российских пилотов FPV-дронов, после чего украинские защитники нанесли серию точных ударов по вражеским целям.

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