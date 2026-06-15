Силы обороны уничтожили ещё 1320 российских оккупантов, 8 единиц спецтехники и более 70 артиллерийских систем противника: данные Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 1320 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 384 тыс. 190 человек.

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Также ликвидированы сотни единиц вражеской техники и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утреннем сводке от 15 июня в Генштабе сообщили, что накануне украинские воины уничтожили пять танков (12 025), 10 боевых бронированных машин (24 763), 72 артиллерийские системы (44 082), две РСЗО (1 870), одно средство ПВО (1 420), 2 314 БПЛА оперативно-тактического уровня (351 479), три наземных робототехнических комплекса (1 664).

Также уничтожено 416 единиц автомобильной техники и автоцистерн (107 091), восемь единиц специальной техники (4 296).

Всего за сутки Россия потеряла 2 831 единицу вооружений и техники, включая дроны.

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Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 733 крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Генштабе озвучили последствия попаданий по нефтетерминалу "Таманьнефтегаз". Повреждены три резервуара. Кроме того, повреждения получили трубопровод и наливные стендеры на причалах №5 и №6.

В Генштабе отметили, что терминал является одним из ключевых объектов экспорта российской нефти в Черноморском регионе. Он обеспечивает перевалку до 20 млн тонн нефти инефтепродуктов ежегодно.

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