Обстрелов Сум из ствольной артиллерии нет: в СНБО опровергли информацию

В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли сообщения СМИ о том, что российские оккупационные войска начали обстреливать город Сумы из ствольной артиллерии. Однако Россия все же может бить по городу с территории Курщины некоторыми типами вооружений.

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Впрочем подтверждений стягивания ствольной артиллерии в приграничные районы пока нет. Об этом написал на своем канале в Telegram руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

"Говорили с представителями Сил обороны, которые работают на Сумском направлении. Отмечают, что обстрелов города Сумы из ствольной артиллерии нет. Отметим, что некоторыми типами вооружений (в частности некоторыми типами РСЗО) Россия может добивать в Сумы именно с территории Курской области", – написал он.

В то же время, по словам Коваленко, по состоянию на сейчас речь не идет о том, что враг подтянул ствольную артиллерию на территорию приграничья Сумщины, куда зашли российские штурмовики, и где идут активные бои с воинами Сил обороны.

Напомним, ранее одно из украинских СМИ сообщило, что ствольная артиллерия оккупантов смогла достать до пригорода Сум. По данным издания, 22-23 июня войска РФ якобы ударили ствольной артиллерией по селу Песчаное возле Сум. От точки прилета до границы областного центра, утверждают журналисты, меньше километра.

Сообщалось, что россияне, вероятно, применили для обстрела активно-реактивный снаряд 152-миллиметров из самоходной артиллерийской установки 2А36 ("Гиацинт-Б", прицепная пушка) или 2С5 ("Гиацинт-С", самоходная пушка).

Максимальная дальность полета такого снаряда составляет 33-40 километров. По подсчетам издания, вражеская САУ вела огонь из села Кульбаки в РФ, или из района Гуева и Горнали.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский накануне заявил, что продвижение войск России в приграничье Сумщины по состоянию на текущую неделю остановлено, линия боевого соприкосновения стабилизирована. Силы обороны повторно сковали около 50 тысяч военных РФ на Курском и Северослобожанском направлениях, в том числе элитные бригады ВДВ и морской пехоты.

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