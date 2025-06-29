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Обстрелов Сум из ствольной артиллерии нет: в СНБО опровергли информацию

Ольга Липич
War
2 минуты
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Обстрелов Сум из ствольной артиллерии нет: в СНБО опровергли информацию

В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли сообщения СМИ о том, что российские оккупационные войска начали обстреливать город Сумы из ствольной артиллерии. Однако Россия все же может бить по городу с территории Курщины некоторыми типами вооружений.

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Впрочем подтверждений стягивания ствольной артиллерии в приграничные районы пока нет. Об этом написал на своем канале в Telegram руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

"Говорили с представителями Сил обороны, которые работают на Сумском направлении. Отмечают, что обстрелов города Сумы из ствольной артиллерии нет. Отметим, что некоторыми типами вооружений (в частности некоторыми типами РСЗО) Россия может добивать в Сумы именно с территории Курской области", – написал он.

В то же время, по словам Коваленко, по состоянию на сейчас речь не идет о том, что враг подтянул ствольную артиллерию на территорию приграничья Сумщины, куда зашли российские штурмовики, и где идут активные бои с воинами Сил обороны.

Обстрелов Сум из ствольной артиллерии нет: в СНБО опровергли информацию

Напомним, ранее одно из украинских СМИ сообщило, что ствольная артиллерия оккупантов смогла достать до пригорода Сум. По данным издания, 22-23 июня войска РФ якобы ударили ствольной артиллерией по селу Песчаное возле Сум. От точки прилета до границы областного центра, утверждают журналисты, меньше километра.

Обстрелов Сум из ствольной артиллерии нет: в СНБО опровергли информацию

Сообщалось, что россияне, вероятно, применили для обстрела активно-реактивный снаряд 152-миллиметров из самоходной артиллерийской установки 2А36 ("Гиацинт-Б", прицепная пушка) или 2С5 ("Гиацинт-С", самоходная пушка).

Максимальная дальность полета такого снаряда составляет 33-40 километров. По подсчетам издания, вражеская САУ вела огонь из села Кульбаки в РФ, или из района Гуева и Горнали.

Обстрелов Сум из ствольной артиллерии нет: в СНБО опровергли информацию

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский накануне заявил, что продвижение войск России в приграничье Сумщины по состоянию на текущую неделю остановлено, линия боевого соприкосновения стабилизирована. Силы обороны повторно сковали около 50 тысяч военных РФ на Курском и Северослобожанском направлениях, в том числе элитные бригады ВДВ и морской пехоты.

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