Обсудили следующие шаги Украины по пути в НАТО: Дмитрий Кулеба провел переговоры со Столтенбергом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили адаптированную Годовую национальную программу и полномасштабное развертывание Совета Украина-НАТО.

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Об этом глава украинского МИД сообщил на странице в соцсети X, ранее известной как Twitter. Он также отметил, что проинформировал генерального секретаря о подготовке Украины к проведению первого Форума оборонной промышленности.

Напомним, ранее Кулеба подчеркнул, что Украина исключает какие-либо компромиссы в отношении своих оккупированных Россией территорий для вступления в Североатлантический альянс. Поэтому ни Кремлю, ни западным союзникам не следует готовиться к подписанию Московского договора 1940 года, которым Финляндия тогда фактически уступила власти "Советов" более 10% своих территорий для восстановления условного мира.

"Второй Финляндии не будет. Наша страна трансформируется во время войны. Наши успехи на поле боя не в последнюю очередь благодаря иностранным партнерам, которые научились извлекать уроки из истории", – подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Зеленский не намерен серьезно обсуждать версию о сдаче ряда территорий Украины российским оккупантам, в обмен или ради ускорения процесса вступления нашей страны в НАТО. Он лишь саркастически заметил, что готов рассмотреть подобное соглашение с западными партнерами относительно территории Белгородской области РФ.

– В Болгарии официально заявили, что поддерживают членство Украины в Североатлантическом альянсе по ускоренной процедуре. Такое решение было принято государством в процессе подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе.

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