'Второй Финляндии не будет': Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не согласится на мирное соглашение с отказом от территорий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба указал, что Украина исключает любого рода компромиссы в отношении своих оккупированных Россией территорий ради вступления в Североатлантический альянс. Поэтому ни Кремлю, ни западным союзникам не стоит готовиться к подписанию Московского договора 1940 года.

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Тогда этим документом Финляндия фактически уступила власти Советов более 10% собственных территорий ради возобновления условного мира. С такими словами украинский дипломат обратился во время онлайн-брифинга "Quo Vadis Europa?", который транслировали испанские СМИ.

"Второй Финляндии не будет. Наша страна трансформируется во время войны. Наши успехи на поле боя не в последнюю очередь благодаря иностранным партнерам, которые научились извлекать уроки из истории", – подчеркнул дипломат.

Кулеба добавил, что рано или поздно война перейдет в стадию переговоров и уже движется в этом направлении. Однако они будут проходить исключительно с позиции силы и превосходства над противником в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может стать полноценным членом НАТО, но для этого ей якобы придется отказаться от части своих территорий в пользу РФ. В Украине отреагировали на идею размена территории, отметив, что не нужно поощрять убийц.

При этом возмущены были не только высокопоставленные чиновники в Киеве, заявление Йенссена вызвало шок среди дипломатов Альянса. Подобный вариант присоединения Украины к Блоку никогда не обсуждался в среде НАТО.

Президент Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Дании, заметил, что готов уступить РФ Белгородскую область взамен на членство в Альянсе. Подобное высказывание гаранта было принято как политическая сатира.