Обвинили украинские спецслужбы: в России заявили о раскрытии 'схемы' с поджогом военкоматов

В России заявили о причастности украинских спецслужб к поджогам гражданами России зданий органов власти, МВД и минобороны, а также железнодорожной инфраструктуры. По версии Федеральной службы безопасности РФ поджигателей якобы "обманули" украинцы.

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22 дела о поджогах уже рассматриваются в российских судах, все подозреваемые заявляют, что задание они получали от "банков" и "российских силовиков". Подробности сообщает Русская служба ВВС.

Издание привело официальное заявление ФСБ о том, что в российских судах рассматриваются 22 дела о поджогах. Все их совершили якобы обманутые украинскими спецслужбами россияне. Они поджигали здания российских органов власти, МВД, минобороны, а также железнодорожной инфраструктуры.

"Основной упор сделан на вовлечении в противоправную деятельность молодежи и пожилых людей, а также "радикалов" и "маргинальных слоев населения", – заявили в ФСБ.

Русская служба ВВС также сообщает, что волна поджогов по России прокатилась этим летом. В частности, россияне бросали бутылки с зажигательной смесью в здания военкоматов в разных регионах.

"Среди задержанных — в основном пожилые люди, но есть и молодые, студенты. Все они рассказывают, что стали жертвами телефонных мошенников. В некоторых случаях те представлялись сотрудниками российских спецслужб и угрожали людям тюремным сроком, если не выполнят их требования", – напомнило издание.

В ФСБ при этом уверяют, якобы сотрудники украинских спецслужб и информационных центров "посредством популярных мессенджеров" звонят россиянам от имени сотрудниками банков, СКР, МВД и ФСБ и, "используя технологии психологического воздействия", заставляют переводить значительные суммы на "безопасные счета" с целью "защиты от мошенников". Также они якобы угрожают россиянам уголовным преследованием и так склоняют к совершению поджогов административных зданий под предлогом "оказания содействия правоохранителям в задержании мошенников".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в России запаниковали из-за массовых поджогов войскоматов по всей РФ.

Также сообщалось, что в ГУР рассказали о том, что на днях в Кремле утвердили новую "методичку" для информационной войны против Украины. Российская пропагандистская сетка будет концентрироваться на распространении в Украине и мире пяти ключевых тезисов, среди которых – якобы провал украинского контрнаступления, акцентирование внимания на жертвах, которые несет наше государство, распространение фейков о тайных договоренностях относительно "мира в обмен на территории", а также ложь по поводу "прекрасной жизни" на оккупированных территориях нашего государства.