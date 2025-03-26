Обвинили в терроризме: россияне приговорили инженера ЗАЭС к 19 годам заключения. Фото
26 марта российский суд приговорил к 19 годам лишения свободы украинца Сергея Потинга, инженера по охране труда на Запорожской атомной электростанции. Жителя оккупированного Энергодара россияне похитили еще 23 июня 2023 года.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в Facebook, что срок по полностью сфабрикованному делу сотрудник ЗАЭС будет отбывать во вражеской колонии строгого режима. Гражданского признали "виновным" в терроризме и шпионаже.
"Очевидно, что это месть за его приверженность Украине. Жизнь и здоровье мужчины под угрозой!.. Мы не имеем права молчать! Призываем международное сообщество, дипломатов, правозащитников приложить все усилия для освобождения Сергея и всех гражданских пленных!" – призвал Орлов.
Известно, что инженера по охране труда цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС обвинили в том, что в марте 2022 года он якобы вступил в "террористическое сообщество", созданное Главным управлением разведки МО Украины, собирал информацию и фотографировал передвижения и стоянки автомобилей на территории станции.
По другому эпизоду фальсифицированного дела, в мае 2023-го Потинг якобы получил задачу подорвать сотрудника оккупационных "правоохранительных органов" в Энергодаре. Он якобы забрал в тайнике и принес домой взрывчатку, а позже, как утверждают захватчики, заложил ее под автомобиль (но устройство нашли и обезвредили).
Как ранее писал OBOZ.UA, в Ростове-на-Дону (РФ) 26 марта Южный окружной военный суд противника вынес приговоры 23 украинцам, которые в разные годы служили в полку "Азов". 11 из них засудили заочно, так как они уже вернулись в Украину в рамках обмена пленными.
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