Объятия и слезы счастья: в ГПСУ показали эмоциональные фото пограничников, освобожденных из российского плена

В сети опубликовали кадры первой встречи пограничников, накануне вернувшихся из плена, с родными. Защитники и их семьи не могли сдержать слез счастья.

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Эмоциональные фото опубликовали в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Воины, чьи близкие еще не знали о их возвращении, звонили по телефону родным, сообщали, что они живы и уже дома.

Отметим, что 3 января в Украину из российского плена вернули 230 украинских и гражданских лиц. Некоторые защитники вели оборону Мариуполя и защищали "Азовсталь".

Ранее сообщалось, что Украина и Россия 3 января провели наибольший обмен военнопленными – домой вернулись 230 украинских защитников. Эксперты считают, что страна-агрессор пошла на такой шаг, преследуя собственные цели, которые затем использует в информационных кампаниях.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что с начала полномасштабной войны из российского плена удалось вернуть 2828 наших граждан. Этот процесс будет продолжаться и дальше.

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