Объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из Купянска и окрестных сел

В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из города Купянск и окрестных сел. В общей сложности речь идет о 10 населенных пунктах, которые расположены рядом с линией фронта и находятся под постоянными российскими обстрелами.

Об этом 27 октября сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, такое решение было принято на Совете обороны Харьковской области.

Так, эвакуации подлежат семьи с детьми из населенных пунктов: село Кондрашовка, село Тищенковка, город Купянск, поселок Купянск-Узловой, поселок Ковшаровка, село Глушковка, село Колесниковка, село Куриловка, село Новоосиново и село Подолы. В них по состоянию на сегодняшний день суммарно проживают 275 детей.

Синегубов отметил, что детей будут вывозить как минимум с одним родителем или другим опекуном. Всех эвакуированных областные власти обеспечат жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

"Будет обходиться полностью каждая семья, каждый адрес, каждый частный жилой дом. Сначала, конечно, коммуницировать, доводить, что есть решение об эвакуации, предлагать выезд. Мы будем предлагать людям временное жилье в Харькове. Есть возможность предоставить временное жилье для проживания за пределами Харьковской области", – отметили в ОВА, подчеркнув, что главное сейчас – это сохранить жизни детей.

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Также несовершеннолетним будет запрещено въезжать в указанные Купянскую, Кондрашовскую и Куриловскую громады Купянского района.

"Призываем всех жителей этих громад максимально ответственно отнестись к своей жизни и жизни своих детей", – отметили в ОВА.

Напомним, что в Украине запланировано проведение эвакуации детей из отдельных регионов Харьковской, Донецкой и Херсонской областей в более безопасные населенные пункты. Принудительная эвакуация не означает насильственная, а несовершеннолетние должны выехать как минимум с одним родителем или другим законным представителем. Как проходит эвакуация детей с опасных территорий и что нужно знать, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Авдеевке Донецкой области остается около 1600 мирных жителей. Для людей организована эвакуация, однако многие предпочитают оставаться в родном городе, несмотря на постоянные вражеские обстрелы.

Тем временем в Луганской области обострилась ситуация на линии фронта. В связи с этим местные жители все чаще соглашаются эвакуироваться на более безопасные территории.

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