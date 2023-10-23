Войска РФ пытаются перерезать дорогу к Авдеевке: Барабаш рассказал о боях и проблемах с эвакуацией мирных жителей

По состоянию на утро 23 октября в Авдеевке остается более 1600 мирных жителей. Для людей организована эвакуация, однако многие предпочитают оставаться в родном городе несмотря на угрозу постоянных обстрелов.

В то же время логистика в город осуществляется по одной дороге, которая постоянно находится под обстрелами российских оккупантов. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, в течение последних трех дней эвакуация не происходила, потому что люди просто отказываются уезжать. С ними беседуют правоохранители и представители местной власти, пытаясь объяснить, какую опасность представляют постоянные российские обстрелы.

Барабаш добавил, что большинство из тех, кто решил остаться – люди пожилого возраста. Иногда родственникам, в частности, детям и внукам удается уговорить их выехать из Авдеевки.

"Очень много людей еще остаются в городе, на утро 1601 человек. Последние три дня эвакуация не происходила вообще. Это связано не с какими-то рисками или ситуацией вокруг города. В первую очередь с нежеланием людей выезжать", – сказал Барабаш.

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Глава городской администрации заявил, что российские обстрелы ставят под угрозу ввоз в Авдеевку гуманитарного груза. Войска РФ пытаются перерезать единственных логистическую путь в Авдеевку, чтобы оставить местных жителей без продовольствия.

"Очень сложная логистика, 22 километра дороги в город постоянно под обстрелами – и днем, и ночью. Соответственно это очень усложняет и эвакуацию, и ввоз гуманитарной помощи. Вообще любая логистика – это все через одну дорогу. Конечно, враг пытается ее перерезать, враг пытается держать ее постоянно под обстрелами. Если у них есть возможность, позволяет погодные условия, они запускают беспилотные аппараты Орланы, следят за дорогой. Любое движение – это для них сигнал для того, чтобы открывать огонь", – заявил Барабаш.

Напомним, российская оккупационная армия активизировала наступательные действия на Авдеевском направлении по политическим мотивам, поскольку до конца текущего года государству-террористу России нужны новые "победы". Для Украины такие действия врага опасны, потому что войска РФ бросили под Авдеевку большие силы.

Ранее сообщалось, что попытки ВС РФ наступать на Авдеевку привели к значительным потерям в их рядах. В частности, с начала активной фазы атак в октябре потери российской армии увеличились на 90%.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Авдеевки Россия делала ставку на прорыв "бронетанкового кулака". Однако план по окружению населенного пункта за десять дней штурмов врагу реализовать не удалось. Продвижение оккупационных войск сейчас незначительное, а потери – колоссальные.