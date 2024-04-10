Обяжут ли украинцев пользоваться электронным кабинетом военнообязанных: детали нового закона

Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведке завершил работу над обновленным законопроектом о мобилизации. Члены комитета рекомендовали его для принятия парламентом.

Помимо прочего законопроект предусматривает создание электронных кабинетов призывников. OBOZ.UA рассказывает, обяжут ли всех военнообязанных украинцев регистрировать такие электронные кабинеты.

Согласно предлагаемому тексту обновленного законопроекта, регистрация электронного кабинета призывника будет добровольной.

"Граждане, состоящие на военном учете, в добровольном порядке регистрируют свой электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста", – говорится в тексте законопроекта, который будет вынесен на голосование в Верховной Раде.

Посредством электронного кабинета, как предусмотрено проектом закона, можно будет уточнить свои учетные данные после объявления мобилизации без визита в ТЦК и СП или стать на воинский учет. Также ранее в Минобороны объясняли, что с помощью электронного кабинета будет производиться подача документов для получения удостоверения участника боевых действий, денежной помощи после ранения или по инвалидности.

Ожидается, что электронные кабинеты заработают летом.

Напомним, ранее стало известно, что изменится для людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью после принятия нового закона о мобилизации.

Также OBOZ.UA рассказывал, в каких случаях нужно носить с собой военный билет согласно предлагаемым изменениям.