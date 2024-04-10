Обновленный законопроект о мобилизации: что изменится для людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью

Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. В нем сказано, что получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе.

Также были освобождены от мобилизации две категории граждан, присматривающими за инвалидами. Такие выводы можно сделать из ранее показанных основных положений законопроекта.

В законопроекте норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью остается. Мобилизированный во время военного положения военнослужащий имеет право демобилизоваться, если его жена/муж имеет инвалидность I, II или III группы или у одного из родителей или родителей жены есть инвалидность I или II группы.

Кроме того, освобождению от мобилизации подлежат лица, которые ухаживают за членами семьи первой степени родства (не более одного) инвалидами I или II группы. Также не мобилизуют людей, ухаживающих за членами семьи второй степени родства (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их физической несостоятельности, что подтверждается выводом ВВК).

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины отдельно рассмотрит положения о демобилизации и ротации военнослужащих. после того, как этот пункт убрали из вышеприведенного законопроекта. Комитет по национальной безопасности и обороне принял соответствующее решение 13-ю голосами "за".

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

Согласно законодательству Украины, за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.