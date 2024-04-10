В каких случаях нужно носить с собой военный билет: изменения в законопроект о мобилизации

В период проведения мобилизации в Украине мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. То есть военнообязанным мужчинам обязательно нужно брать с собой всюду военный билет, а призывникам – свидетельство о пребывании на военном учете.

Об этом говорится в заключении парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, который обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко. В документе указано, что это правило не касается целевой мобилизации.

Мужчины призывного возраста обязаны предъявлять военно-учетный документ по требованию представителей ТЦК, полицейских или пограничников.

"В период проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины", – говорится в документе.

Законопроект о мобилизации также предусматривает, что во время проверки документов представитель ТЦК или полицейский должен осуществлять фото- и видеофиксацию процесса.

"При проверке документов уполномоченный представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов", – говорится в документе.

Отметим, что Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о мобилизации (№10449) во втором чтении и в целом. Такое решение комитет принял на заседании во вторник, 9 апреля. Финальная таблица законопроекта о мобилизации будет в зале парламента в среду, 10 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, из законопроекта о мобилизации исключили положение о демобилизации. Верховная Рада Украины отдельно рассмотрит положения о демобилизации и ротации военнослужащих.