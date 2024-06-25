"Очень дорогое удовольствие": Грабский высказался об уничтожении Крымского моста и назвал более приоритетные цели

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что уничтожение Крымского моста американскими ракетами ATACMS – это очень дорогое удовольствие, поэтому оно на сегодняшний день, по его мнению, нецелесообразно. Более необходимым в настоящее время Грабский считает уничтожение противовоздушной обороны РФ.

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Об этом эксперт заявил в новом выпуске программы OBOZ.TALK. По словам Грабского, использование достаточно ограниченного ресурса ракет ATACMS для атаки на Крымский мост не даст необходимого эффекта, кроме как морального удовлетворения.

"Я скажу, что это очень дорогое удовольствие и именно поэтому оно на сегодняшний день нецелесообразно. Для того, чтобы мы распыляли наши достаточно ограниченные ресурсы ATACMS, нанося удары по этому объекту.

Оно не даст того эффекта, которого мы могли или хотели ожидать, кроме морального удовлетворения. Но, простите, я человек материалистический и не могу трансформировать моральное удовлетворение в материальные результаты. Для меня более важно продолжение уничтожения комплексов противовоздушной обороны", – отметил эксперт.

По его мнению, уничтожение российской ПВО является более приоритетной целью, прежде всего, чтобы оккупанты не могли наносить удары по нашей территории модернизированными ракетами.

"Ну, смотрите, наглядный пример. Мы нанесли удары по системам ПВО, которые атаковали Харьковскую область. И по заявлению мэра Терехова, мы уже не слышим об обстрелах именно ракетами города Харькова, что чрезвычайно важно для нас.

Поэтому выполнять эту задачу для меня высший приоритет по сравнению с этим моральным эффектом, который может быть получен, вследствие повреждения Крымского моста. Поверьте мне, как специалисту, уничтожить этот объект – это очень хлопотное и затратное дело", – отметил Грабский.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно построенный россиянами Крымский мост возможно уничтожить американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Это вооружение, как известно, Украина уже получила от США. По мнению Буданова, Крым, который оккупанты превратили в огромную военную базу, необходимо отрезать от российских поставок.

Как сообщал OBOZ.UA, в материале The Economist говорится, что получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью действия 300 км означает, что теперь Украина может смертельно поразить любую цель в оккупированном Россией Крыму. Россиянам на полуострове некуда спрятаться.

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