'Очень хорошая семья была': на Львовщине прощаются с матерью и ее 15-летней дочерью, которых убила Россия. Видео

На Львовщине, в селе Мшана, прощаются с Ульяной Константиновой и ее 15-летней дочерью Анастасией Грицив. Оба погибли во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на воскресенье, 5 октября, в селе Лапаевка.

Об этом сообщает "Суспильне" в среду, 8 октября. Проститься с жертвами российской атаки пришли много людей.

Подробности

По словам местной жительницы госпожи Веры, семья была очень хорошей.

"Очень хорошая семья была. Родители и ребенок – дочь. Очень хорошая, нечего говорить...".

Известно, что похоронят маму и дочь на местном кладбище.

Что предшествовало

5 октября глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что вражеская атака убила в селе Лапаевка четырех человек. Там, в результате вражеского удара, был разрушен один дом, еще восемь повреждены.

"В Лапаевке враг попал по жилой застройке – количество погибших возросло до четырех человек. По предварительной информации, в результате удара один дом разрушен, еще восемь – повреждены", – писал чиновник.

Все четыре жертвы, по данным Львовской областной прокуратуры, оказались членами одной семьи. В частности, среди погибших – девочка 15 лет.

Еще один член семьи и жителей соседних домов госпитализированы с ранениями. Всего в области травмы получили шесть человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 5 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. На облцентр захватчики направили не менее 10 "Шахедов" и КАБов. В городе разрушениям подверглись жилые дома, вспыхнули пожары. Известно о жертве и раненых, среди которых 16-летняя девушка.

Также РФ ударила по Львовщине и Ивано-Франковщине "Кинжалами", "Калибрами" и БпЛА, в результате чего есть жертвы и значительные разрушения, и атаковала инфраструктуру Чернигова и области, из-за чего в регионе снова возникли проблемы со светом.

