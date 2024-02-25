'Очень интересные перспективы': Джонсон заверил, что у Украины есть возможность вернуть оккупированный Крым

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что у Украины есть шансы вернуть Крым, за два года полномасштабного вторжения России украинцы сумели убедить мир в том, что Россия на оккупированном полуострове очень уязвима. Политик также рассказал, что именно нужно Украине для того, чтобы освободить оккупированный с 2014 года Крым.

При этом он не исключает, что президент РФ Владимир Путин может вынашивать планы напасть на страны НАТО. Об этом Джонсон заявил во время визита в Украину, приуроченного ко второй годовщине полномасштабной агрессии РФ.

Бывший глава британского правительства констатировал, что за два года большой войны в восприятии миром возможности деоккупации Крыма произошли тектонические сдвиги. Если раньше в мире превалировало убеждение, что освободить украинский полуостров невозможно, что Путин никогда не отдаст Крым, а потому не стоит даже пытаться его отвоевать, то сейчас все изменилось.

Благодаря операциям Украины на полуострове все больше людей понимают, что деоккупация Крыма реальна. Это способствовало тому, что украинские воины показали, насколько уязвима Россия на полуострове. Ведь с точки зрения логистики и инфраструктуры российских войск, считает Джонсон, у Силы обороны на полуострове есть "большие возможности".

И реализовать их и деоккупировать Крым можно при условии наращивания боевых способностей Украины

"Когда у Украины будет больше снарядов большой дальности, больше HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и всего, что нужно ВСУ, то у Крыма будет очень интересные перспективы",– подчеркнул Джонсон.

Он также отметил, что нынешние достижения украинцев на поле боя доказывают: Украина способна одолеть Россию. Он, в частности, указал на то, что в настоящее время Силы обороны уже уничтожили две российские армии и освободили более половины оккупированных Россией территорий.

"Сейчас миру очевидно, что украинцы верят в свою страну. И именно поэтому вы победите", – заявил Джонсон.

В то же время, он считает обоснованными опасения возможного нападения РФ на страны НАТО в будущем.

"Да, он (Путин. – Ред.) может напасть. Я считаю, что этого нельзя исключать", – отметил Джонсон.

В качестве аргумента в пользу существования такой угрозы политик привел интервью российского диктатора американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Например, мне не понравилось, как он говорил о Польше в своем ужасном интервью. И я считаю, что он может попробовать что-нибудь такое сделать", – объяснил Джонсон.

Экс-премьер Великобритании также отметил, что угроза нападения России на страны НАТО вырастет в случае, если Запад позволит Путину победить в агрессивной войне против Украины.

"Поэтому он не должен иметь успеха. Он должен потерпеть поражение", – констатировал Джонсон.

Напомним, ранее бывший глава британского правительства уже высказывался по поводу интервью Путина Карлсону. Джонсон назвал это интервью "смехотворным" и заметил, что им американец "предал своих зрителей" во всем мире.

Политик также отметил, что высказывания Путина об истории и якобы несправедливости по отношению к русскоязычным людям перекликаются с рассказами Гитлера о немецкоязычных людях.