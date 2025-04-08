'Очень любил животных, спасал ежиков и улиток': семья прощалась с 7-летним мальчиком, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу

В Кривом Роге простились с 7-летним Радиславом Яцко. Он погиб в результате российского ракетного удара по городу 4 апреля.

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Родные мальчика рассказывают, что Радислав очень любил свою маленькую сестренку, а также животных. Об этом пишет местный портал "Сейчас. Кривой Рог".

Прощание с безвинно убитым Радиславом Яцко состоялось 7 апреля в Кривом Роге. Провести 7-летнего мальчика пришли родные и близкие семьи, а также горожане.

Издание опубликовало пронзительное фото с мамой Радислава, которая опустилась на колени перед его портретом, прощаясь со своим ребенком навсегда.

"Радиславчик был такой чуткий мальчик. Так ждал рождения сестрички Аделины. Всегда возвращаясь из школы, бежал к сестренке. Выцеловал ее и обнимал. Очень любил животных, спасал ежиков и улиток. Есть ли Бог на свете, что забрал к себе такого ребенка?" – цитирует издание слова бабушки мальчика, Таи Борисовны.⠀

Напомним, семья Яцко в тот ужасный день, 4 апреля, возвращалась в родной город с дачи. За рулем машины был отец семьи Родион, также в салоне, кроме Радислава, находились мама мальчика Анна, его бабушка и 8-месячная сестренка Аделина. В момент удара Анна успела прикрыть своим телом дочь. Отец получил контузию и травмы глаза. А Радислав, сидевший позади отца, погиб на месте: на него пришлась вся сила вражеского удара.

Сейчас отец и бабушка мальчика остаются в больнице, его мама и сестричка лечатся дома.

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