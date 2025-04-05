'Ехали на машине домой': в результате удара РФ по Кривому Рогу погиб 7-летний Радислав Яцко. Фото

Из-за российской атаки по Кривому Рогу, которая произошла 4 апреля, погиб 7-летний Радислав Яцко. Мальчик вместе с семьей ехал в автомобиле, вся сила удара пришлась на него.

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Об этом говорится в Telegram-канале "Свой Кривой Рог". Отец и бабушка Родиона находятся в больнице, мама и сестричка лечатся дома.

"Радиславу Яцко было 7. Вместе с семьей они ехали на машине домой. В момент взрыва Радислав сидел за папой, весь удар пришелся на него. Мальчик погиб. Отец Родиона сейчас в больнице", – говорится в сообщении.

У мужчины контузия, многочисленные ранения, поражения глаз. Мама погибшего мальчика Анна с 8-месячной дочерью Аделиной также получили ранения, девочку порезало обломками. Они будут лечиться дома. Их бабушка, которая была в автомобиле, находится в медицинском учреждении.

"Искренние соболезнования семье. Невероятная боль. 7 лет…", – написано в сообщении.

Напомним, в результате российского ракетного удара 4 апреля стало известно о гибели фитнес-тренера Влада Стихиляса. Он работал в тренажерном зале города. Кроме спорта мужчина был творческим человеком и любил рисовать.

Также, 5 апреля, стало известно, что в больнице скончался маленький Тимофей. Он получил серьезные ранения во время ракетного удара России по Кривому Рогу. Мальчику было 3 года и 9 месяцев. В момент циничного удара оккупантов Тимофей вместе с бабушкой возвращались домой с площадки, но не успели добраться до безопасного места.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 апреля страна-террористка Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Средство поражения с кассетной боевой частью прилетел в плотную жилую застройку, возле которой находилась детская площадка. Пока известно, что погибли 19 человек, из которых девять детей. В городе объявлен трехдневный траур.

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