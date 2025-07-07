"Очень рассчитываем, что партнеры выполнят все, о чем мы договаривались": Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину и сделал заявление по ПВО
Президент Владимир Зеленский отреагировал на новый удар страны-террориста России по Украине в ночь на 7 июля. Оккупанты атаковали нашу территорию 101 БПЛА, большинство из которых "Шахеды".
Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале. Украинский лидер рассчитывает, что партнеры выполнят все договоренности и предоставят Украине ПВО, которое спасает жизнь.
По словам Зеленского, аварийно-спасательные работы в Донецкой и Днепровской областях продолжаются с ночи. В Харькове разбирают завалы после удара по многоэтажкам.
"Двадцать семь человек ранены, среди них три ребенка. Самой младшей, девочке, всего три года. Три человека госпитализированы. К сожалению, в Одессе погиб человек. Мои соболезнования родным и близким", – написал президент.
Военные российской оккупационной армии ударили по Украине 101 дроном, большинство из них – российско-иранские "Шахеды". Пострадал ряд украинских регионов, и во многих утром снова звучит воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.
Гарант отметил, что за прошедшую неделю захватчики применили по Украине 1270 дронов, 39 ракет и около тысячи КАБов.
"Очень рассчитываем, что партнеры выполнят все то, о чем мы договаривались. ПВО – это главное для защиты жизни. Также уже достаточно динамично реализуем договоренности об инвестициях в наше собственное производство оружия, в том числе всех типов дронов. Особое внимание – дронам-перехватчикам. Контрактируем по максимуму", – говорится в пресс-службе.
Владимир Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине противостоять агрессии со стороны России.
Напомним, утром 7 июля, Россия нанесла удары дронами по жилым кварталам Харькова. Попадание произошло в многоэтажку, возник пожар. Пострадало более 20 человек, среди которых – дети.
В ночь на 7 июля страна-агрессор нанесла очередные удары по столице Украины с помощью БПЛА. Из-за падения сбитых вражеских целей в Киеве повреждены гражданские здания, загорелась газовая труба и автомобили.
Как сообщал OBOZ.UA, 6 июля страна-агрессор ударила по Сумской области. В результате атаки возник масштабный пожар, 2 человека погибли, еще 2 – получили травмы. Под удар попал Битицкий старостат.
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