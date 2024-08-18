'Очень разумные действия': ветеран войны с РФ оценил стратегическую важность уничтожения мостов на Курщине

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман положительно оценил разрушение украинскими войсками мостов через реку Сейм в Курской области России. Это лишит россиян возможности осуществлять активную логистику к линии фронта.

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Об этом эксперт рассказал в эфире Radio NV. Он отметил, что врагу придется прилагать дополнительные усилия, чтобы продолжать обеспечивать свои войска: делать понтоны, форсировать или не форсировать реку.

Гетьман убежден, что Силы обороны и дальше будут разрушать мосты, потому что это "очень разумные действия", которые будут уменьшать логистическое преимущество россиян и затягивать поставки.

"То есть, может, это и есть вторая фаза таких тактических действий – на севере, северо-востоке от линии фронта существенно ухудшить им логистику", – предположил ветеран.

Также он прокомментировал видео разрушения одного из мостов в Курской области РФ, отметив, что факт авиаудара свидетельствует об отсутствии эффективных средств противовоздушной обороны у россиян, по крайней мере, в районе украинской операции.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 18 августа командующий ПС ВСУ Николай Олещук показал, как украинские защитники уничтожили уже второй мост на территории Курской области России. По объекту результативно отработала авиация.

– 16 августа российские пропагандисты пожаловались, что украинские воины уничтожили стратегически важный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области РФ. Ранее он был поврежден. Z-военкоры заявили, что украинские защитники выпустили по объекту "несколько американских ракет Himars".

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