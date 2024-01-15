'Очень важно, чтобы Путин проиграл': генерал Милли объяснил, почему поддержка Украины отвечает интересам Европы и США

Способность Украины противостоять российской агрессии отвечает интересам не только украинского народа, но и интересам Соединенных Штатов Америки и Европы. Государство сможет эффективно бороться с вторжением России только получая от европейских и американских партнеров военную помощь.

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Российская война против украинского государства – настоящая угроза международному порядку, установленному после 1945 года. Об этом сказал бывший руководитель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в первый день Всемирного экономического форума в Давосе 15 января, передает Укринформ.

"Абсолютно в интересах США и Европы, не только Украины – обеспечить, чтобы мы победили в этой войне. На карте – гораздо более серьезная проблема", – отметил Милли.

Американский военный подчеркнул, что для Украины вторжение РФ – экзистенциальная угроза, поскольку речь идет о выживании, а для Европы – это самая большая война после Второй мировой и угроза установленного тогда порядка.

Соединенные Штаты, как и европейские страны, в течение многих лет отстаивают международный порядок, потому и сейчас обязаны сделать так, чтобы агрессор проиграл.

"Поддержка Украины Европой, Соединенными Штатами и международным сообществом очень важна. Это военная, финансовая, дипломатическая поддержка, санкции и многое другое. Но очень важно, чтобы Путин не добился успеха", – подчеркнул Милли.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США и ЕС активизировать усилия по оказанию помощи Украине для борьбы с российским вторжением. Он напомнил государствам о цене, которую они будут вынуждены заплатить, если РФ добьется своих преступных целей в Украине.