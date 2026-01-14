'Очень важно сейчас усилить наших воинов': Зеленский отреагировал на новую атаку РФ и назвал приоритет номер один для Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку россиян в ночь на 14 января. По его словам, целью врага неизменно остается энергетика и критическая инфраструктура.

Об этом он сообщил в своем Telegram. Глава государства подчеркнул, что сейчас ключевым средством защиты Украины является усиление ПВО и ракеты к системам, а также обеспечение ВСУ.

"Этой ночью Россия продолжила бить по нашим общинам и по энергетике. Под ударами были Днепровщина, Житомирщина, Запорожье, Харьковщина и Херсонщина. Основная мишень – это объекты энергетики, важная инфраструктура, которая обеспечивает нормальную жизнь для наших людей: тепло, свет", – написал президент.

Он также добавил, что утром защитники неба работали в Киеве, где звучала воздушная тревога, и на Черниговщине.

"Сто тринадцать ударных дронов выпустили. Около 70 из них – это "Шахеды", также были ракеты – три баллистические", – говорится в сообщении.

