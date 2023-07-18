Очередь на сотни автомобилей: как выглядит переправа через Керченский пролив. Фото
Переправа после открытия реверсивного движения на Керченском мосту стала похожа на коллапс. На мосту возникли очереди из сотен автомобилей.
По данным BBC, со стороны Тамани в очереди примерно 400 автомобилей, со стороны Керчи – 320. Вместе с тем, как сообщает Центр национального сопротивления, Россия сгоняет студентов с оккупированной части Запорожской области, чтобы они помогли автомобилистам в пробке на трассе в Крым.
"Все это представляется как инициатива молодежи, но на самом деле все псевдообщественные движения типа "Молодая гвардия" и другие оккупационные образования, к которым оккупанты записывают молодежь под разными предлогами, получили указание обеспечить массовку вдоль автодороги", – говорится в сообщении.
Как известно, новый удар по Крымскому мосту, в результате которого он получил серьезные повреждения, вызвал настоящую истерику у оккупантов и граждан РФ, поддерживающих преступную войну. Туристический сезон уже сорван – и это признали даже в России, но дополнительно финансировать оккупированный полуостров Кремль точно не собирается. Между тем, в силовых структурах РФ началась большая грызня.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов, из-за чего движение по мосту было остановлено. Оказалось, что обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть.
По данным источников OBOZREVATEL, это была спецоперация СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.
Ранее в России заявили, что в результате атаки, совершенной около 3:00 понедельника, 17 июля, на автомобильной части Крымского моста разрушено полностью и не подлежит восстановлению одно пролетное строение. Речь идет о полосе, по которой транспорт двигался в направлении Тамани (Краснодарский край РФ). Эту часть конструкции в РФ обещали заменить.
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