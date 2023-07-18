Очередь на сотни автомобилей: как выглядит переправа через Керченский пролив. Фото

Переправа после открытия реверсивного движения на Керченском мосту стала похожа на коллапс. На мосту возникли очереди из сотен автомобилей.

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По данным BBC, со стороны Тамани в очереди примерно 400 автомобилей, со стороны Керчи – 320. Вместе с тем, как сообщает Центр национального сопротивления, Россия сгоняет студентов с оккупированной части Запорожской области, чтобы они помогли автомобилистам в пробке на трассе в Крым.

"Все это представляется как инициатива молодежи, но на самом деле все псевдообщественные движения типа "Молодая гвардия" и другие оккупационные образования, к которым оккупанты записывают молодежь под разными предлогами, получили указание обеспечить массовку вдоль автодороги", – говорится в сообщении.

Как известно, новый удар по Крымскому мосту, в результате которого он получил серьезные повреждения, вызвал настоящую истерику у оккупантов и граждан РФ, поддерживающих преступную войну. Туристический сезон уже сорван – и это признали даже в России, но дополнительно финансировать оккупированный полуостров Кремль точно не собирается. Между тем, в силовых структурах РФ началась большая грызня.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов, из-за чего движение по мосту было остановлено. Оказалось, что обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть.

По данным источников OBOZREVATEL, это была спецоперация СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

Ранее в России заявили, что в результате атаки, совершенной около 3:00 понедельника, 17 июля, на автомобильной части Крымского моста разрушено полностью и не подлежит восстановлению одно пролетное строение. Речь идет о полосе, по которой транспорт двигался в направлении Тамани (Краснодарский край РФ). Эту часть конструкции в РФ обещали заменить.