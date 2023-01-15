Одежда вырвана с плотью, вокруг стоял крик: врач рассказал о пострадавших от удара по дому в Днепре

14 января Россия произвела одну из самых масштабных ракетных атак по Днепру с начала полномасштабной войны. Пострадавшие, которым удалось выжить от прилета, были в ужасном состоянии – их лица были испачканы кровью, а по всему телу – бетон, пыль и камни.

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Об этом на своей Facebook-странице рассказал генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко. Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов и до сих пор.

"Когда стон невинных разрывает душу… Жизнь – она бывает раз и не навсегда. У всех, поступивших после взрыва в Днепре, лица были залиты кровью. Одежда вместе с плотью вырвана с кусками по всему телу", – написал Рыженко.

Также врач добавил, что все люди, доставленные в Мечникова, были усыпаны строительной пылью. Врачам было достаточно сложно определить возраст пострадавших. В голову, грудь, живот, конечности позалетали металлические обломки, бетон и камни.

"Вокруг пострадавших стоял бесчеловечный крик близких. Стоны раненых и рев узнавших своих родных", – сообщил он.

Сергей Рыженко отметил, что обломками задело и маленькую девочку – восьмилетнюю Злату.

"Ей повезло, она была рядом со взрывом. Обломками порубило ее лицо, оставив тяжелую память о войне в родном Днепре у своего дома. Все оказывали ей помощь с любовью, как своему ребенку, понимая душевную травму", – написал он .

Кроме того, генеральный директор больницы поблагодарил всех медицинских сотрудников, приобщенных к спасению жизней пострадавших, – врачам, медсестрам и волонтерам.

"Врачи Мечникова, которые были выходные, в считанные минуты были в приемном отделении и спасали раненых, их опыт был просто бесценен", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 января РФ совершила очередную массированную атаку по территории Украины. Одна из вражеских ракет ударила по жилой девятиэтажке в Днепре. Подъезд дома был полностью разрушен – от него остались только тонны лежащих на земле завалов.

– В результате прилета разрушено более 70 квартир, искажено более 230. Многие гражданские оказались под завалами собственных домов. С 15 по 17 января в Днепре объявлен траур по погибшим.

– Пока появилась статистика относительно погибших и пострадавших в результате этой трагедии. Так, обнаружены тела 29 человек, ранения получили 73.

– Фото Анастасии Швец, выжившая в результате попадания в дом, разлетелись по всем социальным сетям. Как стало известно, недавно девушка потеряла своего возлюбленного, погибшего на фронте. Судьба ее родителей, находившихся в том же здании, – неизвестна.

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