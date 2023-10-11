Один фактор будет ключевым: эксперт объяснил, от чего будет зависеть ход войны в Украине. Карта

В свете того, что российская армия предпринимает попытки атаковать на трех направлениях – на Купянско-Лиманском, пытается запереть кольцо в районе Авдеевки и действовать в районе Красногоровки, ближайшие несколько недель ситуация на фронте будет во многом зависеть от логистического обеспечения боевых действий Сил обороны Украины. Нашим войскам нужны ракеты ATACMS, Taurus и необходимое количество боеприпасов, чтобы пробить три линии обороны противника.

Об этом в интервью для OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Если такого ресурса не будет, необходимо будет принимать довольно тяжелое решение по переходу к собственной обороне.

"Это будет во многом зависеть от принятия Конгрессом США финансовой помощи Украине на 2024 год. Если это не сложится, возможно, нашему военно-политическому руководству придется принимать решение о стратегической обороне вдоль всего фронта", – пояснил военный.

Романенко добавил, что ситуация может проясниться уже в октябре или в начале ноября. Это во многом зависит от решений, принятых по логистике на международном форуме "Рамштайн".

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"Потому что просто бросать личный состав украинских военнослужащих на эту систему обороны, не пробив ее соответствующими вооружениями, нельзя. Это уже имело место в начале июня, когда мы начинали организовывать наступательные действия по рекомендациям наших союзников, не учитывавших состояние на фронте", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Россия начала большое наступление на Авдеевку Донецкой области. По словам военного корреспондента Бутусова, этот населенный пункт имеет стратегическое значение для Москвы, поскольку фактически является воротами в оккупированный Донецк – основной коммуникационный узел на захваченных врагом территориях.

При этом накануне Силами обороны были ликвидированы 820 захватчиков, безвозвратные потери врага в живой силе достигли 283 900 человек.

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