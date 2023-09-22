Один из ангаров полностью выгорел: появились спутниковые фото последствий удара по военному аэродрому 'Саки' в Крыму

Появились спутниковые фото последствий удара по российскому военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В результате "бавовны", которая произошла в ночь с 20 на 21 сентября, один из ангаров полностью выгорел.

Снимки опубликовала группа мониторинга "Крымского ветра". "Видно, что один из ангаров полностью выгорел, а одно из построек залито пеной – на его крыше характерна белая "шапка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после удара на аэродроме не осталось самолетов. Вероятно, русские оккупанты, их перебазировали.

При этом командование РФ утверждает, что все БПЛА якобы были сбиты, а техника и объекты не пострадали. Однако в Главном управлении разведки заявили, что удары попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали перепилившие российскую ПВО беспилотники, а затем запустили ракеты "Нептун".

Российские пропагандисты тоже подтверждают серьезные разрушения и потери, в частности они заявляют о по меньшей мере 30 погибших российских военных.

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Напомним, ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские Силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. На вражеском военном объекте находилось не менее 12 боевых самолетов. На аэродроме находились боевые самолеты страны-агрессора Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь".

В районе Севастополя (временно оккупирован Крым) 20 сентября жители слышали звуки взрывов и видели дым. В результате был поражен командный пункт Черноморского флота окупантов возле Верхнесадового.

Атака на командный пункт Черноморского флота РФ у Севастополя во временно оккупированном Крыму была спецоперацией Службы безопасности Украины, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ. В результате удара были поражены военные системы и живая сила врага.

14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию в районе Евпатории. Был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов США. По цели, по неподтвержденным данным, эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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