'Один из ключевых вопросов': в Кабмине анонсировали 'справедливое' постановление о броне от мобилизации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для обеспечения военных, защищающих Украину, необходима работоспособная экономика и развитая инфраструктура. Одним из важных аспектов в этом направлении является справедливое и обоснованное бронирование военнообязанных.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета Министров. Глава украинского правительства подчеркнул, что в наши дни обороноспособность страны остается главным приоритетом, и поэтому каждую неделю принимаются решения, направленные на ее укрепление.

По словам Шмыгаля, эффективная оборона – это результат совместных усилий фронта и тыла.

"Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, действительно критически важных", – добавил он.

Премьер также подчеркнул, что он уже выдал поручение профильным министерствам по ускорению процесса создания обновленного и более справедливого положения о бронировании. Это включает в себя определение списка объектов и предприятий критической инфраструктуры.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", – пояснил Шмыгаль.

Напомним, в Украине параллельно работе над основным законопроектом о мобилизации ведется разработка концепции модели экономического бронирования. Никакие конкретные нормы пока не утверждены – сейчас задача Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития это исследование вопроса, в частности финансового и экономического влияния мобилизации.

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