Одна из подстанций Запорожской АЭС подверглась атаке дроном – МАГАТЭ

Эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили, что слышали взрыв около одной из подстанций возле захваченной войсками России Запорожской АЭС в Энергодаре. На оккупированной станции заявили наблюдателям, что подстанция якобы подверглась атаке дроном.

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Об этом говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ. Инцидент, как утверждается, произошел еще в субботу, 21 сентября, на подстанции 35/6 кВ примерно в 300 метрах от станции.

Эта подстанция обеспечивает электроэнергией объекты ЗАЭС, не связанные с безопасностью, включая насосную станцию ​​сетевой воды, водохозяйственную установку и внешние склады.

"Посетив пострадавший объект на следующий день после предполагаемой атаки, группа МАГАТЭ заметила некоторое воздействие на один из двух трансформаторов подстанции. Остатки предполагаемого беспилотника также были замечены в этом районе", – утверждают в агенстве.

В международной организации также заявили, что ситуация с безопасностью на атомной станции остается уязвимой. На прошлой неделе представители миссии МАГАТЭ на ЗАЭС слышали взрывы, искали укрытие из-за нахождения дронов в районе станции, а также слышали работу ПВО.

Напомним, что первый секретарь представительства Украины при международных организациях в Вене Даниил Кубай ранее заявил, что в течение последних недель возле атомных электростанций Украины пролетели более 100 БПЛА и ракет, запущенных российским оккупационным войском. В ночь на 20 сентября пролет российского "Шахеда" был зафиксирован в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил: у украинской разведки есть данные о том, что Россия готовит удары по критическим объектам украинской ядерной энергетики. Возможное поражение создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия.

Как сообщил OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский также заявил, что Россия намерена совершить атаки на три украинские атомные электростанции (АЭС). Он отметил опасность, которую представляет агрессия РФ, подчеркнув, что российский диктатор нарушает международные нормы и правила.

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