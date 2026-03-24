Одна из самых массированных атак: в течение дня силы ПВО сбили более полутысячи российских дронов

Во вторник, 24 марта, российские войска совершили одну из самых массированных атак дронами по Украине, применив сотни ударных беспилотников в течение дня. Силы противовоздушной обороны по состоянию на 18:00 сбили или подавили 541 вражеский БпЛА, боевая работа продолжалась.

Об этом заявили в командовании Воздушных сил ВСУ. Там уточнили, что только в период с 09:00 до 18:00 противник применил 556 ударных беспилотников.

В сообщении подчеркнули:"Защитники украинского неба делают все возможное, чтобы максимально эффективно отражать воздушные атаки врага".

Масштабы атаки

Как уточнили военные, всего за условные сутки – с 18:00 23 марта до 18:00 24 марта – Россия использовала почти тысячу беспилотников различных типов. Речь идет, в частности, о Shahed, "Гербера" и других БпЛА.

Иногда кажется, что эти цифры уже сложно представить. Но факт остается: в течение одного дня в воздухе одновременно находились сотни целей. Большая часть дронов заходила с северного направления – через Черниговскую и Сумскую области.

География ударов

География ударов в дневное время оказалась шире, чем ночью. Под атаку попали Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая области, а также западные регионы – от Хмельницкого до Львова.

По предварительным данным, зафиксировано 15 попаданий. К отражению атаки привлекли все имеющиеся средства противовоздушной обороны – пилотируемую авиацию, зенитные дроны, системы радиоэлектронной борьбы и наземные комплексы ПВО.

По состоянию на вечер 24 марта силы ПВО уничтожили или подавили 541 беспилотник. Но, как отметили в Воздушных силах, боевая работа не прекращается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что российская оккупационная армия в ночь на 24 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 390 целей.

Также, как сообщал OBOZ.UA, 24 марта российская террористическая армия нанесла удары по Полтавской области. Враг применил дроны-камикадзе и баллистические ракеты. В результате вражеской атаки погибло два человека, многие получили ранения.

