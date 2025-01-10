'Одними из первых прибыли на место трагедии': в полиции показали, как спасали людей после удара РФ по Запорожью. Видео

Одними из первых на место прилетов в Запорожье 8 января прибыли патрульные полицейские. Они искали пострадавших, помогали останавливать кровь и перевязывать раненых горожан, организовывали эвакуацию граждан в безопасные зоны из-за угрозы повторных ударов.

Видео дня

Также патрульные на служебных авто вывозили раненых в больницы, чтобы сохранить время и увеличить шансы на спасение людей. Кадры, снятые на месте кровавого российского теракта, унесшего жизни 13 человек и в результате которого более сотни гражданских получили ранения, показал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Запорожье, 08 января. Во время циничного обстрела запорожские патрульные одними из первых прибыли на место трагедии. Мы немедленно приступили к оказанию помощи пострадавшим. Патрульные оказывали медицинскую помощь травмированным, помогали гражданам эвакуироваться в безопасные зоны, ведь угроза повторного удара была чрезвычайно высокой. В то же время инспекторы перекрывали дорожное движение, чтобы обезопасить людей", – отметил он.

На видео .в частности, зафиксировано, как патрульные накладывают турникеты, чтобы остановить кровотечение, а также перевязывают лежавших прямо на земле раненых.

"На служебных автомобилях мы транспортировали раненых в больницы. Каждая минута была решающей для жизни людей. Вечная память погибшим и сил их близким... Быстрого выздоровления травмированным", – добавил Белошицкий.

По словам главы Запорожского областного военного совета Ивана Федорова, атака России на Запорожье 8 января стала самой масштабной по одновременному количеству пострадавших за все время полномасштабной войны.

В результате российских ударов погибли 13 человек. Ранения получили 123 гражданских. По состоянию на 10 января 66 из них остаются в больницах, 11 – в реанимациях в тяжелом состоянии. Еще полсотни человек находятся на амбулаторном лечении.

13-летний ребенок, травмированный в тот день, уже находится дома.

Федоров также назвал причины столь огромного количества пострадавших.

"Удар врага произошел в час пик (15:30–16:00), когда жители возвращались с работы. Район был густонаселен: уничтожены 2 маршрутки, погибли пассажиры, в трамвае погибли 2 человека, повреждены 36 автомобилей", – сообщил чиновник.

Также он поблагодарил всех экстренных служб. Четкая и слаженная работа врачей, спасателей, полицейских, а также неравнодушных граждан, быстро оказывавших помощь пострадавшим, четкая логистика, обеспеченная больницами для спасения пострадавших, помогли спасти не одну жизнь.

Напомним, к вечеру 8 января россияне атаковали промышленный объект в Запорожье. В общей сложности были повреждены 4 админздания, десятки автомобилей и общественный транспорт.

Погибли 13 человек. Еще более 120 человек нуждались в помощи медиков. Врачи диагностировали у пострадавших травматические ампутации конечностей, проникающие и осколочные ранения, травмы глаз и контузии.

Облцентр захватчики атаковали ФАБами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!