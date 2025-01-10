УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Одними из первых прибыли на место трагедии": в полиции показали, как спасали людей после удара РФ по Запорожью. Видео

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
7,5 т.
'Одними из первых прибыли на место трагедии': в полиции показали, как спасали людей после удара РФ по Запорожью. Видео

Одними из первых на место прилетов в Запорожье 8 января прибыли патрульные полицейские. Они искали пострадавших, помогали останавливать кровь и перевязывать раненых горожан, организовывали эвакуацию граждан в безопасные зоны из-за угрозы повторных ударов.

Видео дня

Также патрульные на служебных авто вывозили раненых в больницы, чтобы сохранить время и увеличить шансы на спасение людей. Кадры, снятые на месте кровавого российского теракта, унесшего жизни 13 человек и в результате которого более сотни гражданских получили ранения, показал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Одними из первых прибыли на место трагедии": в полиции показали, как спасали людей после удара РФ по Запорожью. Видео

"Запорожье, 08 января. Во время циничного обстрела запорожские патрульные одними из первых прибыли на место трагедии. Мы немедленно приступили к оказанию помощи пострадавшим. Патрульные оказывали медицинскую помощь травмированным, помогали гражданам эвакуироваться в безопасные зоны, ведь угроза повторного удара была чрезвычайно высокой. В то же время инспекторы перекрывали дорожное движение, чтобы обезопасить людей", – отметил он.

На видео .в частности, зафиксировано, как патрульные накладывают турникеты, чтобы остановить кровотечение, а также перевязывают лежавших прямо на земле раненых.

"На служебных автомобилях мы транспортировали раненых в больницы. Каждая минута была решающей для жизни людей. Вечная память погибшим и сил их близким... Быстрого выздоровления травмированным", – добавил Белошицкий.

"Одними из первых прибыли на место трагедии": в полиции показали, как спасали людей после удара РФ по Запорожью. Видео
"Одними из первых прибыли на место трагедии": в полиции показали, как спасали людей после удара РФ по Запорожью. Видео
"Одними из первых прибыли на место трагедии": в полиции показали, как спасали людей после удара РФ по Запорожью. Видео

По словам главы Запорожского областного военного совета Ивана Федорова, атака России на Запорожье 8 января стала самой масштабной по одновременному количеству пострадавших  за все время полномасштабной войны.

В результате российских ударов погибли 13 человек. Ранения получили 123 гражданских. По состоянию на 10 января 66 из них остаются в больницах, 11 – в реанимациях в тяжелом состоянии. Еще полсотни человек находятся на амбулаторном лечении.

"Одними из первых прибыли на место трагедии": в полиции показали, как спасали людей после удара РФ по Запорожью. Видео

13-летний ребенок, травмированный в тот день, уже находится дома.

Федоров также назвал причины столь огромного количества пострадавших.

"Удар врага произошел в час пик (15:30–16:00), когда жители возвращались с работы. Район был густонаселен: уничтожены 2 маршрутки, погибли пассажиры, в трамвае погибли 2 человека, повреждены 36 автомобилей", – сообщил чиновник.

"Одними из первых прибыли на место трагедии": в полиции показали, как спасали людей после удара РФ по Запорожью. Видео

Также он поблагодарил всех экстренных служб. Четкая и слаженная работа врачей, спасателей, полицейских, а также неравнодушных граждан, быстро оказывавших помощь пострадавшим, четкая логистика, обеспеченная больницами для спасения пострадавших, помогли спасти не одну жизнь.

"Одними из первых прибыли на место трагедии": в полиции показали, как спасали людей после удара РФ по Запорожью. Видео
"Одними из первых прибыли на место трагедии": в полиции показали, как спасали людей после удара РФ по Запорожью. Видео

Напомним, к вечеру 8 января россияне атаковали промышленный объект в Запорожье. В общей сложности были повреждены 4 админздания, десятки  автомобилей и общественный транспорт.

Погибли 13 человек. Еще более 120 человек нуждались в помощи медиков. Врачи диагностировали у пострадавших травматические ампутации конечностей, проникающие и осколочные ранения, травмы глаз и контузии.

Облцентр захватчики атаковали ФАБами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!