'Одному мина прилетела прямо в голову': оккупант пожаловался на потери в войне и отсутствие обеспечения со стороны командования. Перехват

Российский оккупант, воюющий в Украине, рассказал родителям, что их часть в очередной раз осталась без обеспечения. Еду, сигареты и все прочие необходимые вещи русские солдаты вынуждены покупать себе за собственные деньги.

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Об этом рассказывает оккупант в перехвате, выложенном в официальном Telegram-канале ГУР. Также он намекнул родителям, чтобы домой его в ближайшее время не ждали (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Пока меня не ждите в отпуск", – с грустью рассказывает оккупант, однако не указывает причину, почему ему отказали в законном отпуске.

Российский солдат не указал в разговоре, на каком направлении в Украине он воюет, однако рассказал, что бои идут довольно ожесточенные, они пробуют штурмовать украинские позиции, однако несут потери.

"Я только со штурма, – с трудом рассказывает оккупант родителям. – Вот у одного мина прилетела прямо в голову".

Захватчик также жалуется, что командование в очередной раз оставило их часть без провизии. Он попросил у родителей выслать ему средства.

"Сколько там денег осталось? У нас ни еды, ничего опять нет, ни сигарет, ничего не присылают... тысяч пять, наверняка (нужно. – Ред.)", – просит оккупант у родителей.

Напомним, что оккупант в перехвате посетовал, что его обманом привезли на войну. Мобилизированный признается, что совсем иначе представлял войну в Украине. Однако теперь он столкнулся с реальностью, которая ничего хорошего ему не обещает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пленные мобилизованные россияне записали видеообращение в Кремль. Захватчики жалуются, что их "шлют в Украину на мясо".

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