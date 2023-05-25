'Мы не хотим такой войны': пленные российские 'мобики' жалуются, что их 'шлют на мясо'. Видео

Пленные мобилизованные россияне записали видеообращение к властям страны-террориста. Оккупанты жалуются, что их "шлют в Украину на мясо".

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Соответствующее видео опубликовал проект "Ищи своих". Оккупанты, среди которых Лидерников Андрей Сергеевич, 20.04.1991 года рождения из Пермского края; младший сержант Злыднев из Курганской области; Ерофеев Александр Алексеевич, 06.01.75 из Самарской области, из 110 штурмовой бригады РФ.

Они обучались всего полторы недели, после чего попали сразу на фронт, на первую линию. Говорят, отказываются воевать, но командование "шлет на мясо".

"Вот обучались мы совсем недолго на этом полигоне всего лишь там полторы-две недели, и нас посылают не на обоснованные вообще для нас боевые действия, когда мобилизованные вообще не должны здесь находиться, и вот так вот нас просто заставляют идти на передок. Мы не хотим такой войны. Командование просто шлет на мясо", – заявили пленные.

Отметим, что 110-я отдельная мотострелковая бригада формально подчиняется организации "ДНР". Предшественником бандформирования является так называемая "Республиканская гвардия ДНР", созданная 12 января 2015 года указом главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Напомним, родственники российских мобилизованных из Хакасии, Алтайского края и Кузбасса рассказали жуткую правду о том, как оккупантов отправляют на войну. По словам близких захватчиков, мужчин просто выкупили у ВС РФ и бросили штурмовать Бахмут.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители одного из сел в Башкирии обратились в Генпрокуратуру России из-за видео пыток их мобилизованного односельчанина. Так, собратья русского военного избили его и подвесили на дерево.

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