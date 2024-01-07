Офицер управления 12-й бригады полка "Азов" Дмитрий Андрющенко считает жителей Донбасса и Крыма, которые весной 2014 года вышли на пророссийские референдумы, тоже виновными в полномасштабном вторжении РФ в Украину. Не сдерживая эмоций, он назвал их "гнидами", прямо причастными к войне и гибели тысяч гражданских и военных украинцев.

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Об этом воин с позывным "Дипломат" рассказал в интервью ТСН, вышедшему на YouTube 6 января. В сентябре прошлого года защитник вернулся из российского плена, в котором пробыл с момента выхода из "Азовстали" в мае 2022-го.

По его убеждению, граждане Украины, которые сознательно или бессознательно пришли на незаконные референдумы на оккупированных территориях Донетчины, Луганщины и АР Крым, напрямую причастны к полномасштабной войне, которая началась в феврале 2022 года.

"Дипломат" говорит, что среди тех, кто более девяти лет назад поддержали страну-агрессора РФ, были и его друзья и знакомые. С тех пор он с ними не общается.

"Я с ними полностью оборвал общение. Они для меня не уважаемые люди. Даже если они сейчас купили 200 дронов. Я так не могу. Потому что я считаю, что это логическая цепочка, которая рождает все это..." – объяснил офицер "Азова".

Он говорит, что такие люди когда-то дали какие-либо формальные и неформальные основания для того, чтобы Россия начала свое полномасштабное военное вторжение. По его словам, эти граждане стали "первым винтиком" в том механизме, который привел "русский мир" в Украину.

"Для меня всегда есть причинно-следственная связь. Война и гибель тысяч наших гражданских и военных ребят – это последствия того похода тех гнид в 2014 году на тот ср*ный референдум", – заявил Дмитрий Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, на февраль 2024-го приходится второй год полномасштабного вторжения России в Украину и уже десятый – с начала развязанной Кремлем агрессии. Представители военно-политического руководства, западных партнеров, а также военные эксперты рассказали, может ли 2024-й стать для Украины годом Победы.

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