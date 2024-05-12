Офицеры ГУ Генштаба РФ: стали известны фамилии ликвидированных россиян в донецком ресторане Paradise

В временно оккупированном Донецке 11 мая прогремели взрывы. Уже 12 мая стали известны первые фамилии ликвидированных россиян, офицеров ГУ Генштаба РФ, после удара по ресторану Paradise.

Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени работника одной из спецслужб. Отмечается, что прилетело неподалеку от места, где оккупанты и коллаборанты собрались, чтобы праздновать "день ДНР". Кроме того, оттуда должен был стартовать автопробег.

По имеющейся информации, идентифицированы тела четырех офицеров ВС РФ. Двое из них – из пока неустановленных в/ч. Еще двое – из одного из подразделений 346-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ (в/ч 92154, Сенеж).

А именно:

– Васюков Андрей Юрьевич, майор (ГУ ГШ).

– Здаранков Алексей Юрьевич, капитан (ГУ ГШ).

– Тюрин Владислав Николаевич, капитан.

– Хасанов Марат Тимурович, ст. лейтенант.

Были ли погибшие офицеры среди участников автопробега или случайными посетителями ресторана – пока неизвестно.

Напомним, вчера, 11.05.2024, был нанесен ракетный удар по донецкому ресторану Paradise (Ленинский район). Предварительно сообщалось, что целью стали участники автопробега в честь "дня ДНР".

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке украинские активисты нарисовали под носом оккупантов сине-желтые флаги.

Кроме того, в оккупированном Луганске несколько дней назад прогремели взрывы: сообщают о попадании ракет ATACMS по нефтебазе.