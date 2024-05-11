В оккупированном Донецке прогремели взрывы рядом с местом, где захватчики собирались устроить 'автопробег'. Видео

Во временно оккупированном Донецке 11 мая прогремели взрывы. Прилетело неподалеку от места, где оккупанты и коллаборанты собрались, чтобы праздновать "день ДНР" и откуда должен стартовать автопробег.

Предварительно сообщается о пострадавших. О событиях в Донецке пишут российские СМИ.

"ВСУ ударили рядом с местом, где собирались участники автопробега ко Дню ДНР — в них прилетели осколки. Участники эвакуировались. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие. В момент удара наш корреспондент находилась на месте", – пишет один из z-каналов, публикуя видео с испуганной пропагандисткой.

После взрыва над городом виден черный дым.

Распространяют пропагандисты также сам момент "прилета" в Ленинском районе оккупированного облцентра.

При этом, по данным журналиста Дениса Казанского, в автопробеге планировали принять участие боевики.

"В оккупированном Донецке прилет по месту сбора боевиков "ДНР", которые собрались чтобы отметить 10 лет провозглашения "ДНР", – написал он.

Позже в местных пабликах начали писать, что прилет пришелся по ресторану Paradise, от которого должен был стартовать "праздничный автопробег". По неподтвержденным пока данным, в этом заведении боевики собрались, чтобы отпраздновать "день ДНР".

Пробег после взрыва решили отменить, а в местных пабликах пишут о погибших и раненых в ресторане.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке украинские активисты нарисовали под носом оккупантов сине-желтые флаги.

Кроме того, в оккупированном Луганске несколько дней назад раздались взрывы: сообщают о попадании ракет ATACMS по нефтебазе.