В Донецке украинские активисты нарисовали под носом окупантов сине-желтые флаги. Фото

Во временно оккупированном Донецке украинские патриоты нарисовали сине-желтые флаги просто "под носом" у захватчиков. Так, украинская символика появилась недалеко от главной улицы города – улицы Артема.

Об этом сообщили активисты движения "Желтая Лента". Они отметили, что флаг Украины возвращается в Донецк, и украинское сопротивление на оккупированных территориях будет только сильнее.

"Активисты движения "Желтая Лента" ночью нарисовали флаги Украины неподалеку от улицы Артема. Место флага Украины в Донецке, коллаборанты и российские войска знают об этом и никак не могут за 10 лет преодолеть украинское сопротивление какое было, есть и будет еще больше", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские партизаны во временно оккупированной Макеевке Донецкой области подняли флаг Украины. Оккупанты заметили его и заменили на свою трехцветную тряпку, но активисты ее сожгли.

Как сообщал OBOZ.UA, активисты движения сопротивления "Желтая Лента" устроили смелую акцию в оккупированном Донецке. Патриоты связали желтые ленты у Аквасферы и распространили патриотические плакаты в частном секторе города.

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