'Огненный привет для оккупантов': ВСУ уничтожили танки, БМП и грузовик врага в Харьковской области. Видео

Бойцы Сил обороны продолжают выполнять успешные операции по уничтожению техники и личного состава российских оккупационных войск. На этот раз стало известно о потере врагом девяти единиц техники в Харьковской области.

Видео дня

Операцию провели воины подразделения "FATUM" Противотанкового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады. Видео поражения российского металлолома опубликовали в Telegram-канале ОШБр.

Отмечается, что техника войск государства-агрессора была поражена с помощью FPV-дронов, несмотря на антидроновую защиту врага. Украинские защитники поразили четыре боевых машины пехоты, четыре танка и один грузовик.

"Огненный привет для оккупантов: минус танки, БМП и грузовик. Новые попадания FPV Тройки на Харьковщине. Поражаем пи*арскую технику, особенно искусно залетая под антидроновую "защиту" противника. Отследили и у*бали: четыре БМП, четыре танка и один грузовик", – говорится в сообщении 3-й ОШБр.

Ранее сообщалось, что в районе города Волчанск на севере Харьковщины воины-пограничники дронами уничтожили семь оккупантов, склад горюче-смазочных материалов, наблюдательный пост и блиндажи российской оккупационной армии. Операцию провели "воздушные охотники" РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт".

Как писал OBOZ.UA, оккупанты изменили тактику и все чаще используют бронетехнику для штурмов на Краматорском направлении. Они пытаются прокладывать путь к наступлению с помощью танков, БМП и МТ-ЛБ, но украинские защитники эффективно уничтожают эти угрозы еще на подходах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!