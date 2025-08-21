Огонь был виден издалека: дроны атаковали НПЗ в Ростовской области, начался пожар. Видео

Ночью 21 августа в Ростовской области во время атаки БПЛА прогремели взрывы. Целью дронов-камикадзе на территории региона стал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

Над городом прозвучали около 5 взрывов, после чего начался сильный пожар, который был виден издалека. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Детали атаки

В министерстве обороны РФ заявили, что в течение ночи дежурными средствами ПВО якобы перехвачен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ростовской области. При этом в террористическом ведомстве ничего не сказали о последствиях атаки по территории НПЗ.

В то же время глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко пожаловался, что на утро в городе продолжают тушить пожар на промышленном предприятии, возникший ночью после атаки беспилотника. Чиновник заявил, что для пополнения пожарных резервуаров предприятия организован подвоз воды автоцистернами.

Горел не только НПЗ

В ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ атаковали ряд важных объектов агрессора. В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего в воинские части оккупантов был поражен НПЗ в Ростовской области. Также украинские защитники атаковали склад БПЛА в Донецке и базу ГСМ в Воронежской области.

По информации Генштаба, предприятие участвует в обеспечении вооруженных сил России, общий объем резервуаров – более 210 тысяч кубических метров. В результате атаки БПЛА на территории НПЗ зафиксированы многочисленные взрывы.

Важный объект для путинской армии

Новошахтинский завод нефтепродуктов – это единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Введен в эксплуатацию в 2009 году.

Проектная мощность НПЗ составляет 7,5 млн тонн нефти в год. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, а также прямогонного бензина.

Новошахтинский НПЗ имеет стратегическое значение для российской армии и военно-промышленного комплекса РФ. Расположение завода в Ростовской области, в непосредственной близости от границы с Украиной, делает его ключевым логистическим узлом путинских войск.

Что предшествовало

Из-за стратегического значения для российской армии Новошахтинский НПЗ регулярно становится целью атак украинских беспилотных летательных аппаратов. Удары по заводу направлены на подрыв военно-экономического потенциала России, поскольку они снижают возможности по обеспечению войск топливом, а также создают логистические и экономические трудности.

На территории страны-агрессора России регулярно происходят атаки БПЛА, в том числе на объектах энергетической инфраструктуры. Также продолжается демилитаризация военной инфраструктуры, при чем не только на территории РФ, но и на оккупированных территориях Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 21 августа дроны-камикадзе атаковали Воронежскую область. Под ударом в регионе была железнодорожная инфраструктура. По предварительным данным, поражена тяговая электроподстанция в населенном пункте Журавка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!