Ограниченно пригодны: какие недостатки гуманоидных роботов Phantom MK-1 показали испытания в Украине. Фото

Мария Дрофич
War
4 минуты
525
В Украине испытали двух гуманоидных роботов Phantom MK-1, которые разработала американская компания Foundation Future Industries. Результаты тестирования показали, что такие машины могут выполнять отдельные задачи, но пока не готовы к полноценному использованию в реальных боевых условиях.

Во время испытаний роботов привлекали прежде всего к логистическим задачам в опасных районах. Речь идет о перевозке грузов и поддержке работы военных в опасных для людей районах. Об этом говорится в материале CNBC.

Генеральный директор Foundation Санкает Патхак сообщил, что тестирование подтвердило, что такие роботы могут быть полезными для выполнения логистических функций.

Однако испытания выявили ряд недостатков. Как отмечает CNBC, нынешняя версия Phantom MK-1 очень далека от образа универсального робота-солдата, который может выполнять широкий спектр боевых задач.

Одним из главных ограничений является грузоподъемность. Робот может переносить лишь около 20 килограммов полезного груза. Также он не имеет защиты от воды, а это может ограничивать его использование в полевых условиях.

Еще одной проблемой является батарея. По информации издания, автономности работы Phantom MK-1 пока недостаточно для длительного использования. Именно поэтому компания не считает нынешнюю модель готовой к масштабному развертыванию.

В Foundation уже работают над новым поколением роботов. По словам Патхака, в течение 2026 года в Украину планируют направить улучшенную модель Phantom 2. Ожидается, что новый робот будет иметь вдвое большую грузоподъемность, чем его предшественник.

Компания также рассчитывает использовать результаты украинских испытаний для дальнейшего сотрудничества с американскими военными. Сейчас стартап уже получил государственные исследовательские контракты на общую сумму 24 миллиона долларов.

В материале CNBC также обращается внимание на общие проблемы, которые сегодня имеют гуманоидные роботы. Прежде всего они остаются дорогими. Один Phantom стоит примерно 150 тысяч долларов.

Кроме того, такие машины нуждаются в регулярной подзарядке, могут выходить из строя и терять равновесие во время движения. Работа Phantom MK-1 зависит примерно от 20 двигателей, и для нормальной работы каждый из них должен работать без сбоев.

Отдельно специалисты обращают внимание на риски безопасности. Если противник захватит робота, может получить конфиденциальную информацию, ведь подобные устройства могут накапливать и передавать большие объемы данных.

Также остается проблема глушения или подмены сигналов управления. Это может влиять на работу роботов и ограничивать возможности их использования в сложных условиях.

Еще одним вызовом является работа искусственного интеллекта. В материале отмечается, что современные системы ИИ все еще могут допускать ошибки, галлюцинировать или менять свое поведение во время обучения в реальных условиях.

Кроме этого, модели искусственного интеллекта могут страдать от алгоритмической предвзятости или поведенческого дрейфа. Это означает, что со временем логика работы системы может отклоняться от первоначальных настроек и ограничений, заложенных разработчиками.

Что предшествовало

Американская компания Foundation Future Industries, которая занимается разработкой робототехники, передала Украине первые образцы своих человекоподобных роботов для испытаний в боевых условиях.

В начале 2026 года в Украину доставили два робота Phantom MK-1 для пилотного тестирования. Разработчики называют это первым известным случаем использования человекоподобных роботов непосредственно в боевых условиях.

Генеральный директор Foundation Future Industries Санкает Патхак заявил, что испытания подтвердили способность Phantom MK-1 выполнять задачи по перемещению грузов. По его словам, это может помочь уменьшить риски для военных, которые обычно выполняют такую работу.

Что известно о компании

Foundation Future Industries – робототехнический стартап из Сан-Франциско, основанный в 2024 году. Компания специализируется на создании автономных гуманоидных роботов. Их планируют использовать как в промышленности, так и в военной сфере.

Также стало известно, что недавно к команде Foundation Future Industries присоединился сын действующего президента США Эрик Трамп. Он занял должность главного советника по стратегии.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026-м Украина планирует значительно масштабировать производство наземных роботизированных комплексов, которые уже используются на фронте. Эти системы выполняют боевые, логистические и эвакуационные задачи, уменьшая риски для воинов. По данным The Telegraph, в первой половине этого года наше государство планирует изготовить 25 тысяч НРК.

