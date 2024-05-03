'Ограниченно пригодных' не будет: Минобороны опубликовало список болезней, с которыми украинцев могут мобилизовать

Министерство обороны Украины внесло изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Основной новацией этого документа является то, что была фактически отменена индивидуальная оценка пригодности, когда ВВК могла выбирать между формулировками "непригодный" и "ограниченно пригодный".

Об этом идет речь в приказе Министерства обороны Украины. Соответствующие изменения вступят в силу уже 4 мая.

Согласно документу, во многих случаях формулировка "ограниченно пригодна" к службе при условиях военного положения заменена на следующее: "Пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны".

В то же время лицо с такой записью в военном билете может быть мобилизовано, если в войске возникнет потребность в пополнении этих подразделений.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", теперь должны будут пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года. Медицинская комиссия будет выносить только два вывода: "пригодный" или "непригодный". Однако степень пригодности будет разделяться на категории:

Полностью годный;

Пригоден для службы в воинских частях обеспечения, технических центрах, службе безопасности, военных вузах, учебных центрах, учреждениях здравоохранения, логистических подразделениях, связи, оперативного обеспечения и других военных подразделениях;

Пригоден по отдельным специальностям (например, это касается кандидатов на поступление в Военно-воздушные силы);

Пригоден для выполнения специфических задач.

Таким образом, к болезням, с которыми украинцев могут мобилизовать в армию, входят следующие:

остаточные изменения после излеченного туберкулеза разных локализаций;

хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

болезни, вызванные ВИЧ и бессимптомное носительство ВИЧ;

новообразование в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения;

медленно прогрессирующие или не прогрессирующие болезни крови;

болезни эндокринной системы, нарушения питания и нарушения обмена веществ с незначительными нарушениями функций;

легкие невротические психические расстройства с выходом в выздоровление;

воспалительные заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

заболевание наружного уха, среднетяжелая двусторонняя тугоухость;

гипертоническая заболевание первой стадии;

болезни с незначительными нарушениями функций наружного дыхания;

заболевание печени с незначительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций;

артрозы и другие поражения суставов с незначительными нарушениями функций.

Среди тех, кто будет признан пригодным для службы в тылу, могут быть лица со следующими состояниями:

историей клинически излеченного туберкулеза;

хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;

заболеваниями, связанными с ВИЧ, с состоянием иммунной субкомпенсации;

по состоянию после радикального хирургического вмешательства по поводу первичной опухоли, такой как рак нижней губы или рак кожи;

доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций;

болезнями крови, которые прогрессируют медленно с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями и другими состояниями.

Напомним, что после вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая) всем гражданам, включая тех, кто имеет отсрочку, необходимо посетить ТЦК для уточнения своих данных. После этого они будут направляться на ВВК, рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Также, согласно новому закону, определенные категории мужчин получат право на отсрочку, в том числе и имеющие бронь. Многодетные мужчины в случае неуплаты алиментов будут терять это право.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!