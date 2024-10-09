'Охота' продолжается: в ВМС показали эффектное уничтожение дронов, которыми РФ пыталась атаковать Украину. Видео

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины показали кадры меткого уничтожения беспилотников, которыми армия страны-агрессора РФ пыталась атаковать украинцев. Вражеские дроны взрывались в небе, не успев долететь до своих целей.

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Соответствующее видео 9 октября было обнародовано в официальном Telegram-канале ВМС ВСУ. "Военнослужащие ВМС ВС Украины уничтожают вражеские дроны", – говорится в публикации.

Судя по опубликованным кадрам, российские БПЛА были обнаружены и поражены до того, как они успели ударить по целям на земле.

Благодаря эффективной работе украинских защитников из ВМС беспилотники агрессора взрывались в воздухе, разлетевшись на части.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 октября защитники неба над Украиной обезвредили 21 "Шахед". Всего ночью страна-агрессор применила три баллистических ракеты "Искандер-М/KN-23" и 22 дрона-камикадзе.

"Шахеды" приземлили в Одесской, Винницкой и Киевской областях, еще один БПЛА вернулся в РФ. Три "Искандера" враг направил не Полтавщину, там поврежден промышленный объект, обошлось без пострадавших.

В Черноморске в Одесской области вследствие атаки повреждены многоэтажка и корпус медучреждения, на недострое вспыхнул пожар. Пострадали пять человек.