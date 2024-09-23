'Охота' удалась: пилоты FPV-дронов уничтожили противотанковую пушку оккупантов МТ-12 'Рапира'. Видео

Украинские защитники продолжают демонстрировать мастерство и изобретательность по борьбе с российскими оккупантами. В этот раз пилоты FPV-дронов из Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" успешно ликвидировали противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" – один из ключевых элементов вражеского вооружения.

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Соответствующее видео опубликовал глава Национальной гвардии Александр Пивненко. Эта 100-мм противотанковая пушка, которую ввели в эксплуатацию еще в 1972 году, известна своей мощностью и маневровостью, особенно благодаря модернизации, позволившей увеличить скорость буксировки до 60 км/ч по шоссе.

Однако даже эти технологические характеристики не избавили ее от точного удара современных беспилотников, которыми виртуозно управляют украинские пилоты.

Стоит отметить, что это не единственная потеря оккупантов в зоне ответственности нацгвардейцев. В частности, за последние сутки удалось уничтожить 2 танка, 5 складов боеприпасов и 7 артиллерийских систем врага. Кроме того, были отражены 15 попыток штурмов, а занимаемые позиции остались под контролем украинских воинов.

Напомним, российские оккупационные войска решили устроить массированный штурм позиций Сил обороны на Кураховском направлении Донецкой области, но потерпели неудачу и были вынуждены бежать. Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили вражеский штурм.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники вместе с собратьями из других составляющих Сил обороны продолжают сдерживать врага на Волчанском направлении. На днях воины подразделения "Фурия" бригады "Гарт" удачно отработали дронами по позициям и укрытиям захватчиков на севере Харьковщины.