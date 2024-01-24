'Охотился' на HIMARS, Leopard и Bradley: СБУ задержала агента РФ, готовившего удары по штабам ВСУ возле Авдеевки. Фото

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента ФСБ РФ, который помогал врагу готовить серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям Сил обороны на Донетчине. Особой целью для "охоты" были штабы и ключевые опорные пункты, а также размещение западного вооружения в подразделениях ВСУ под Авдеевкой.

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Предателем оказался фактически местный житель – уроженец Мирнограда Покровского района. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, публикуя кадры задержания вражеского шпиона.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала этого мужчину в декабре 2023 года. В поле ее зрения он попал из-за того, что распространял информацию о подразделениях ВСУ в пророссийских Telegram-каналах.

Чтобы ВС РФ могли нанести удары по объектам ВСУ, российский агент должен был выявить их локации и передать соответствующие координаты ФСБ. Особого врага интересовали штабы подразделений, а также имеющиеся у них реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.

Чтобы собрать разведданные для оккупантов, мирноградец объезжал прифронтовую территорию и делал "нужные" метки на электронной карте. Затем он перенаправлял своему российскому куратору геолокацию с текстовым описанием.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и предотвратили серию обстрелов врагом позиций украинских защитников в районе жестоких боев за Авдеевку.

В результате спецоперации фигурант был задержан в собственном доме. У него изъяли мобильный телефон, который он использовал для фотофиксации объектов Сил обороны и переписки с ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ныне злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Донетчине задержали предательницу, которая сливала оккупантам места базирования бронетехники ВСУ. В частности, женщина пыталась разведать информацию об украинских позициях под Бахмутом.

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