'Охотимся и уничтожаем врага': защитники Украины показали виртуозную работу на Курщине. Видео

Украинские воины продолжают "денацифицировать" российские войска в Курщине. В частности, настоящую охоту на захватчиков устраивают там воины 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Видео дня

Операторы беспилотных систем бригады выслеживают и уничтожают захватчиков как на позициях, так и во время перемещений. Видео эффектных ударов по врагу показали в Telegram-канале 36 ОБрМП.

"Курщина. Устраиваем охоту и уничтожаем врага. За бортом беспилотных систем николаевские морпехи", – говорится в сообщении.

На видео зафиксированы удары по россиянам, которые прячутся в блиндажах и полуразрушенных зданиях, также настигают их украинские дроны и во время перемещений.

Напомним, накануне, 10 марта, потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 23 боевых бронированных машины, 75 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ПВО, 198 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну ракету, 134 автомобиля и две единицы специальной техники оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!