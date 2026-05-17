Оккупант ошибочно принял бойца ВСУ за 'своего': его ликвидировали. Видео

Оккупант ошибочно приблизился к позиции украинского военного, приняв его за своего. Боец 142-й отдельной механизированной бригады мгновенно открыл огонь и ликвидировал противника.

О случае рассказали в 142-й ОМБр. Также бойцы поделились видео ликвидации оккупанта.

На кадрах видно, как российский военный приближается к позиции украинского защитника. По данным бойцов, оккупант ошибочно принял украинца за "своего".

После этого он отправился в направлении украинского воина. Последний быстро среагировал и открыл огонь из автомата. В результате российский захватчик был ликвидирован на месте.

Напомним, в Харьковской области вблизи города Волчанск воины-пограничники захватили в плен российских военнослужащих. Трое захватчиков станут пополнением нашего обменного фонда.

Также OBOZ.UA сообщал, украинские Силы обороны продолжают уменьшать живую силу и технику врага. На этот раз подразделение пограничной службы бригады "Форпост" показало, как они уничтожают российских захватчиков на Харьковщине.

