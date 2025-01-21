Оккупант возле Гуляйполя застрелил командира из-за пыток и вымогательства в подразделении: всплыли подробности

На Запорожском направлении российские оккупанты устроили самосуд над командиром отделения гранатометного взвода. Один из захватчиков расстрелял своего командира из автомата Калашникова из-за пыток и вымогательства в подразделении.

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Еще один оккупант в звании сержанта получил огнестрельные ранения. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

По информации партизан, инцидент произошел утром 14 января возле населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Механик-водитель 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ выстрелил из автомата в командира своего отделения и ранил сержанта.

В "Атеш" отметили, что командование воинской части 51460 боится повторных попыток расправы над офицерским и сержантским составом. В связи с расстрелом командира отделения оккупанты пытаются ввести новые ограничения по контролю личного оружия.

В свою очередь рядовые оккупанты жалуются на невыносимые условия службы. Захватчики рассказывают, что к ним постоянно применяются пытки и запугивания, изымают мобильные телефоны. Также россияне жалуются, что командиры за все требуют взятки, а иногда просто отбирают зарплатные карты у рядовых солдат.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны организовали успешную операцию по ликвидации российских захватчиков. В результате "несчастного случая" военнослужащие страны-агрессора России отравились алкоголем.

Ранее сообщалось, что силы обороны Украины за сутки 20 января на фронте уничтожили 424 единицы российского вооружения и военной техники. Во время боев ликвидировали и ранили еще 1600 военных преступников из рядов ВС РФ.

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