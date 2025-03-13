Оккупантам удалось перейти через реку Оскол, Силы обороны пытаются их выбить: в ОСГВ "Хортица" рассказали о ситуации

Российским оккупантам удалось перейти через реку Оскол и перебросить часть своих сил. Враг пытается закрепиться на занятых позициях, а украинские защитники делают все возможное, чтобы отбросить его назад.

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О ситуации рассказал спикер ОСГВ "Хортица", майор Виктор Трегубов в эфире телеканала "Мы – Украина". По его словам, оккупанты продолжают переправлять дополнительные подразделения с помощью малых плавсредств, хотя такие методы значительно менее эффективны, чем предыдущие способы переброски войск.

"Россияне воспользовались возможностью перебросить часть средств, и теперь задача украинцев – выбивать их оттуда", – объяснил военный.

Спикер добавил, что российские войска предпринимают попытки увеличивать количество своих сил, используя саму реку Оскол и малые плавсредства, но "это, конечно, немного не то счастье, что было у них раньше, до этого".

"Именно поэтому у них там сейчас есть определенные силы, которые они пытаются использовать. А украинцы, конечно, пытаются опять-таки за реку вернуть", – сказал Трегубов.

Ранее Трегубов заявил, что река Оскол имеет стратегическое значение для врага, поскольку влияет не только на его логистику, но и на дальнейшие военные планы.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время враг столкнулся с логистическими проблемами в районе реки Оскол. Путинским войскам стало труднее перебрасывать резервы на Купянском направлении из-за потепления. Однако оккупанты находятся на правом берегу реки, пытаются удерживать там позиции и расширить плацдарм.

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